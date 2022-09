Real Madrid - Mercato : 210 M€ arrivent dans les caisses, une superstar à l'horizon ?

Le succès appelle les annonceurs et le Real Madrid est bien placé pour le savoir. Après avoir quasiment tout gagné depuis un an (seule la Coupe du Roi lui a échappé), la Maison Blanche a pu négocier à sa main la prolongation de son contrat avec la compagnie aérienne de Dubaï Fly Emirates. Le journaliste du média espagnol Sportico Lukasz Baczek révèle que les deux parties se sont mises d'accord pour continuer à collaborer jusqu'en 2025-26. Le Real Madrid recevra... 70 M€ par saison, plus des bonus pouvant atteindre 7 M€ en fonction des titres conquis !

La prolongation étant de trois ans, cela donc un total de 210 M€, 231 M€ dans le meilleur des cas ! Un pactole fabuleux que Florentino Pérez va injecter en partie dans les remboursements des emprunts contractés pour rénover le Bernabeu mais également dans le mercato. Qu'on se le dise, le champion d'Europe aura les moyens de ses colossales ambitions en janvier comme lors de la prochaine intersaison. Et son président pourra se féliciter du chemin parcouru puisque lors du premier contrat signé avec Emirates en 2013-14, il ne touchait "que" 27 M€...

The deal was signed for the next three seasons from 23/24 to 25/26, but the current season was previously set at the same amount. The transaction can be defined as '1+3 year' after prior arrangement for five seasons. In 2017, it was reported that Emirates and Real Madrid https://t.co/Xheyhv2bYa