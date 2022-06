Real Madrid - Mercato : trois buteurs huppés dont Lukaku proposés à Pérez !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Tout juste vainqueur de la Ligue des Champions et après l’échec Mbappé, le Real Madrid souhaite recruter un joueur offensif lors du prochain mercato estival. Avec les probables départs de Luka Jovic et de Mariano Diaz, Carlo Ancelotti verrait d’un bon œil l’arrivée d'un nouvel attaquant cet été.

Selon la presse espagnole, l’entraîneur italien serait intéressé par Gabriel Jesus, qui pourrait quitter Manchester City cet été. Mais comme révélé par le quotidien madrilène Marca, trois autres attaquants auraient été proposés au Real Madrid ces derniers jours.

Il s’agirait de Rafael Leao (22 ans, Milan AC), de Raheem Sterling (27 ans, Manchester City) et de Romelu Lukaku (29 ans, Chelsea). À voir si Florentino Pérez et Carlo Ancelotti creuseront ces pistes cet été, l'échec cuisant avec Kylian Mbappé restant encore bien en tête.

