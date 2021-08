Real Madrid - Mercato : al-Khelaïfi contraint de vendre Mbappé aux Merengue cet été ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Et si tout ça n'était qu'un immense bras de fer destiné à prendre fin le 31 août ? Un édito du site Bernabeu Digital, forcément orienté en faveur du Real Madrid, rappelle une vérité incontournable, quel que soit son camp : Nasser al-Khelaïfi est confronté à deux choix concernant l'avenir d'un Kylian Mbappé qui refuse de prolonger. Le vendre cet été ou le laisser partir libre l'été prochain. Dit autrement : récupérer 160 M€ ou être confronté à une catastrophe industrielle.

Dans cette optique, la posture de Mbappé, qui souhaite partir cet été, est des plus astucieuses. Elle devrait lui permettre de réaliser son rêve dans les derniers jours du mercato. On se souvient que l'ami de Karim Benzema Mohamed Henni a annoncé récemment dans une vidéo que Mbappé s'était déjà mis d'accord avec le Real Madrid et que son transfert serait officialisé à la toute fin du mois d'août. Cette hypothèse prend de l'ampleur au vu du choix cornélien auquel est confronté al-Khelaïfi.

