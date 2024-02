Real Madrid Mercato : Ancelotti a fait une offre en or à Modric

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Quel avenir pour Luka Modric ? En fin de contrat en juin, le milieu du Real Madrid n’est plus titulaire dans l’esprit de Carlo Ancelotti mais celui-ci n’a pas envie de le perdre pour autant. Selon Ramon Alvarez de Mon, l’Italien aurait proposé au Croate d'intégrer le staff à l'issue de la saison.

Modric vers la MLS ?

Toujours d’après le journaliste de Marca, star de 38 ans aurait apprécié la proposition et l'examinera, mais pour le moment, il se sent suffisamment fort pour continuer à jouer au plus haut niveau. Entre les Etats-Unis et l’Arabie, la première option le séduirait davantage.

