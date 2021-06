Real Madrid – Mercato : Ancelotti arrive un projet serré et un renfort inattendu !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Revenu au Real Madrid avec le préparateur physique italien Antonio Pintus dans ses valises, Carlo Ancelotti n'aura pas droit à un Mercato galactique cet été. Selon AS et Marca, Florentino Perez a joué carte sur table et l'ancien coach d'Everton a accepté la mission en connaissance de cause : frappé durement par la crise du Covid, le Real ne fera aucun effort sur les recrues... Sauf pour Kylian Mbappé.

Un Mercato light pour le Real

Gareth Bale au coeur du plan de relance ? Credit Photo - Icon Sport

Carlo Ancelotti devra donc faire du neuf avec du vieux en poursuivant la reconstruction amorcée par Zinédine Zidane. Dans un effectif moins fort que celui de la « decima », allégé du leadership de Cristiano Ronaldo et de celui de Sergio Ramos, le Mister devrait pouvoir compter sur Karim Benzema... Et sans doute sur Gareth Bale.

Gareth Bale prêt à revenir

Relancé du côté de Tottenham, le Gallois s'est dit prêt à aider le club dans lequel il est sous contrat, sous réserve qu'on compte sur lui : « Je connais Carlo Ancelotti, c'est un grand manager, je m'entends très bien avec lui, nous avons eu de bons moments par le passé. Mais je n'ai parlé à personne. Je ne pense pas à mon avenir. Dès que l'Euro sera terminé, je suis sûr que j'aurai une conversation et je partirai de là, mais je ne pense à rien avant la fin de l’Euro», a glissé Bale en conférence de presse.