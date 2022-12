Real Madrid - Mercato : Ancelotti avec le Brésil, on en sait beaucoup plus

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'information a eu le mérite de faire son effet. Signée ce matin UOL Esporte qui affirmait que le Brésil avait coché le nom de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, pour prendre la destinée de la Seleçao. Tite ayant démissionné après l'élimination en Coupe du monde face à la Croatie, le poste est en effet à pourvoir.

Seul souci, et non des moindres, le quotidien espagnol Marca affirme que le technicien italien n'est en rien intéressé par le job. Et qu'au contraire, il reste concentré sur l'avenir du Real Madrid. Pour rappel, Ancelotti est sous contrat avec le club madrilène jusqu'au mois de juin 2024.