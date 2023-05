Real Madrid - Mercato : Ancelotti encore très clair sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Pas certain que la question cesse de lui être posée. Et l'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, devra donc, encore et toujours, évoquer l'intérêt de la Fédération Brésilienne à son sujet afin de reprendre la sélection. Certes, l'Italien a déjà assuré qu'il voyait, au moins la saison prochaine, son avenir sur le banc madrilène.

Mais ces derniers jours, une nouvelle rumeur est revenue sur le devant de la scène : les dirigeants brésiliens attendraient une réponse d'Ancelotti avant le 25 mai prochain. Ce à quoi Ancelotti a encore répondu.

"Je ne parle pas de mon avenir. Mais je vous réponds : ce délai est une bêtise. Mais je ne parle pas de mon avenir. Il n'y a pas de délai car je n'ai jamais parlé à personne."