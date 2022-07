Real Madrid – Mercato : Ancelotti espère récupérer un de ses chouchous en 2023

Si le Real Madrid est plutôt calme sur ce Mercato d'été 2022, cela n'empêche pas Florentino Perez de préparer la suite. On l'a vu avec Serge Gnabry (Bayern Munich), les Merengue ont déjà entamé leur « drague » à N+1 en vue de récupérer les meilleurs joueurs en fin de contrat en juin 2023.

Un international espagnol intéresse tout particulièrement le Real Madrid : Fabian Ruiz (26 ans), lequel tarde à prolonger son contrat du côté de Naples (Série A). Si la Maison blanche a enregistré des joueurs plus athlétique pour amorcer le renouvèlement de son entrejeu (Camavinga, Tchouaméni), la caution technique nécessaire au remplacement de Luka Modric pourrait être incarnée par l'ancien joueur du Bétis.

Si l'on en croit Fabrizio Romano, Carlo Ancelotti est un grand fan de Fabian Ruiz, lui qui l'avait fait venir à Naples en 2018. S'il ne prolonge pas son bail en Italie sur ce mois d'août, cela deviendra une vrai option pour Madrid.

