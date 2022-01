Real Madrid - Mercato : Ancelotti fait une annonce sur Hazard et le grand retour de Bale !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Carlo Ancelotti a d’abord donné des nouvelles de son infirmerie pour la réception d’Elche demain. « Nous avons 4 absents (Vallejo, Asensio, Mariano et Carvajal) , les autres sont tous disponibles pour demain, a-t-il affirmé en conférence de presse avant de pester contre le calendrier infernal en Espagne. La Coupe sans les Sud-Américains ? Le calendrier est un vrai problème pour tout le monde et il faudra trouver une solution. Nous n’allons mettre aucune pression. On jouera avec ceux qui seront disponibles. »

La suite a été encore plus épicée, avec notamment une posture tranchée au sujet d’Eden Hazard, annoncé sur le départ au mercato. « Hazard fait partie de nos plans pour la saison prochaine, a martelé le coach du Real Madrid. Demain sera une bonne occasion pour qu’il soit titulaire. Ceballos ? Il s’améliore. Il montre de la personnalité. Il sera important dans cette deuxième partie de saison. »

Au sujet de Gareth Bale, Ancelotti a également été positif en annonçant sa très probable présence dans le groupe de demain. « Il revient à une bonne condition physique, il sera également de retour demain dans l’équipe. » Coup d’envoi du match au Bernabeu : 16h15.

🚨 "HAZARD está en la PLANIFICACIÓN de la PRÓXIMA TEMPORADA" 🚨



🗣 ANCELOTTI habla claro en RUEDA de PRENSA, ya en @TwitchES 👉 https://t.co/D7dqcx1x2q pic.twitter.com/Kb7udUUj97 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 22, 2022