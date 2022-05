Real Madrid - Mercato : Ancelotti fait une confidence sur son avenir

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cette saison 2021-22 s'annonçait comme celle de tous les dangers pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti après le départ de Sergio Ramos l'été dernier et la non-arrivée de Kylian Mbappé. Mais, pour l'instant, elle se déroule de façon rêvée avec la victoire en Supercoupe d'Espagne en janvier et la 35e Liga décrochée samedi après le 4-0 face à l'Espanyol. Et ce n'est pas fini : demain, les Merengue tenteront de remonter le 3-4 de l'aller face à Manchester City et de se qualifier pour la finale de la Champions League.

"Après le Real, oui, j'arrêterai probablement"

Un temps critiqué, Carlo Ancelotti est donc redevenu intouchable. Mais l'entraîneur de 62 ans sait combien les choses peuvent évoluer rapidement dans le milieu du football. Dans une interview à Amazon, il a donc fait preuve de beaucoup de philosophie par rapport à sa réussite actuelle, surtout qu'il a annoncé qu'il s'agissait très certainement de la dernière étape de sa brillante carrière de coach !

« Après le Real, oui, j'arrêterai probablement. Mais, si le Real me garde ici pendant dix ans, j'entraînerai pendant dix ans. J'aimerais passer du temps avec mes petits-enfants, aller en vacances avec ma femme... Il y a tant de choses que j'ai négligées et que j'aimerais faire. Aller dans des tas d'endroits où je ne suis jamais allé. » Après, Ancelotti n'est pas le premier ni le dernier, tous milieux confondus, à annoncer une retraite prochaine, finalement sans cesse repoussée...

Dans une interview à Prime Video, le coach merengue Carlo Ancelotti a confié que son contrat actuel au Real Madrid pourrait être le dernier de sa carrière d'entraîneur https://t.co/GBx7pEgpBQ pic.twitter.com/cWvV37hJ80 — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 3, 2022

Pour résumer Âgé de 62 ans, Carlo Ancelotti a annoncé que le Real Madrid serait très probablement sa dernière expérience en tant qu'entraîneur. Sous contrat jusqu'en 2024, il se dit en revanche capable de tenir encore longtemps à la tête des Merengue.

Raphaël Nouet

Rédacteur