Real Madrid - Mercato : Ancelotti joue un jeu trouble avec Bale et Mbappé

L'émission espagnole El Chiringuito a lancé plusieurs bombes hier soir, comme la nouvelle approche de Manchester City pour Lionel Messi ou le fait que Kylian Mbappé n'avait pas apprécié les propos de Nasser al-Khelaïfi concernant son avenir. Mais les journalistes ibériques ont également évoqué l'avenir du Real Madrid autrement qu'à travers celui du champion du monde.

Bale n'a jamais été aussi bon que sous les ordres d'Ancelotti

Un débat très animé a opposé les participants de l'émission sur l'avenir de Gareth Bale. A un an de la fin de son contrat, le Gallois a laissé entendre qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière tellement il n'a pas envie de retourner chez les Merengue. Mais selon un proche de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti aurait l'intention de le relancer. Bale a connu sa meilleure période à Madrid sous ses ordres (2013-15) et l'Italien compterait véritablement sur lui en vue de la saison prochaine, même si cela signifierait qu'il partira gratuitement dans un an.

Pour une partie des journalistes d'El Chiringuito, ce serait un mauvais choix, tant le joueur prêté à Tottenham a manqué de respect au Real Madrid et à ses supporters. Mais surtout, cela aurait une influence directe sur la venue de Kylian Mbappé. Car le départ du Gallois libèrerait de la masse salariale alors que s'il reste, le recrutement du champion du monde serait impossible. Sans compter que l'attaque afficherait complet avec lui, Karim Benzema et Eden Hazard. L'insistance de Carlo Ancelotti vis-à-vis de l'ailier gauche est donc assez incompréhensible… à moins que Florentino Pérez ne lui ait dit que Kylian Mbappé ne viendrait pas cet été !