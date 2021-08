Real Madrid - Mercato : Ancelotti lâche une bombe sur Mbappé, le crack du PSG craint des représailles !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Où signera Kylian Mbappé cet été : restera-t-il au PSG ou rejoindra-t-il le Real Madrid ? La question est sur toutes les lèvres en Espagne mais aussi en France. Aux dernières nouvelles, Florentino Pérez n’aurait pas encore lâché l’affaire mais l’émir du Qatar semble avoir fermé la porte définitivement pour son crack. de 22 ans. Une tentative de prolongation devrait même avoir lieu en octobre prochain pour ne pas le laisser partir libre en 2022. En attendant, la stratégie de Mbappé commence à s’éclaircir.

« Ce qui a excité un peu tout le monde et la colère de Leonardo c’est l’enchaînement des événements, affirme Philippe Sanfourche sur RTL. L’offre du Real Madrid est intervenue deux ou trois jours après la nouvelle proposition de prolongation de contrat du PSG au joueur. Cette proposition était astronomique ! On parle de possiblement la plus grosse offre de salaire faite à un footballeur. Et il a refusé. Donc forcément le PSG en a pris un coup en se disant que s’il n’accepte pas là il n’y a aucune chance qu’il accepte. Ce refus acte que sa décision est prise. Il s’est engagé moralement. Le retour en arrière est difficilement envisageable. Il y a une dégradation progressive des rapports avec Leonardo et même maintenant avec Nasser al-Khelaïfi. Ce que redoute Kylian Mbappé c’est qu’on lui fasse porter le chapeau en oubliant que le PSG pourrait s’en tirer aujourd’hui avec 170 ou 180M€ après quatre ans d’un contrat amorti. Il sera vigilant à ce qu’on ne dise pas qu’il avait promis ou dit que… »

Du côté du Real Madrid, l’agacement est de mise mais il en faut un peu plus pour mettre Carlo Ancelotti sur les nerfs. Interrogé en privé hier à Valdebebas, l’entraîneur des Merengue restait droit dans ses bottes à ce sujet. « Ce soir, Carlo Ancelotti a confié que tout finirait bien », a révélé hier soir Alfredo Duro dans l’émission El Chiringuito.

