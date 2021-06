Real Madrid - Mercato : Ancelotti lorgne un ancien du FC Barcelone pour oublier Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Karim Benzema et Kylian Mbappé ne se quittent plus. Associés désormais au sein de l’attaque de l’équipe de France de Didier Deschamps, les deux cracks passent également le plus clair de leur temps ensemble loin des terrains. Ce qui donne des sueurs froides aux dirigeants du PSG.

« Le Parisien s’est rapproché encore un peu plus de Benzema avec lequel les discussions doivent parfois porter sur le Real Madrid, ce qui n’est pas de nature à rassurer les dirigeants parisiens si l’avant-centre madrilène se montre laudateur », écrit L’Équipe ce dimanche. Malgré cette amitié naissante, le club espagnol ne devrait pas être en mesure de financer le transfert de l’attaquant du PSG cet été.

45 millions d'euros pour Dani Olmo ?

Du coup, Carlo Ancelotti a déjà lancé d’autres pistes en attaque. L’une d’elles se nomme Dani Olmo (23 ans). Selon As, l’entraîneur du Real Madrid suit les performances de l’ancien milieu offensif passé par la Masia du FC Barcelone qui sort d’une saison brillante au RB Leipzig (7 buts et de 12 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues). Sport Bild confirme cet intérêt merengue et précise que le joueur ne sera libéré pour moins de 45 millions d’euros.

Le Real Madrid profite de l’#EURO2020 pour observer les prestations de Dani Olmo.



Formé au FC Barcelone, les merengues pourraient bien s’attacher les services du milieu espagnol.



(BILD) pic.twitter.com/h2sgy9wcT0 — BeFoot (@_BeFoot) June 26, 2021