Real Madrid - Mercato : Ancelotti perd deux joueurs bien connus au FC Barcelone

Non, cela n'a guère fait la Une des journaux sportifs espagnols. Pas plus de Marca que de AS. Mais ce sont bien deux départs qui viennent d'avoir lieu au sein du Real Madrid, avec ceux d'Andri Gudjohnsen et de son frère, Dani. Le premier, âgé de 19 ans, a décidé de rejoindre la Suède, direction Nörrkoping. Le second, 16 ans, a choisi lui-aussi de filer en Suède, direction Malmö.

Et si il était important de relater ces deux choix, c'est que les deux garçons sont tout simplement les fils d'Eidur Gudjohnsen, ancien vainqueur de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Les deux enfants étaient arrivés à Madrid en provenance de...Barcelone et auront passé, au total, quatre ans au sein du club merengue.