Real Madrid - Mercato : Ancelotti reçoit un coup de pouce de Mourinho pour sa priorité

Si Carlo Ancelotti apprécie Kylian Mbappé (PSG, 22 ans), sa priorité du mercato au Real Madrid se situe plutôt en défense. Et celle-ci se nomme Antonio RPudiger. Champion d’Europe avec Chelsea au printemps dernier contre Manchester City (1-0), l’international allemand arrive en fin de contrat en juin 2022 et n’a pas l’intention de prolonger.

Selon As, le joueur de 28 ans attend une offre du Real Madrid pour s’y engager dès que possible. Le club espagnol, pour mieux l’amadouer, lui a fait comprendre qu’il serait en mesure de lui offrir un salaire de 12 millions d’euros par an. Du côté des Blues, on n’est plus très loin de se résigner pour retenir Rüdiger puisqu’ils commencent à assurer leurs arrières et viennent de prolonger Trevoh Chalobah... pisté par le RC Lens cet été.

Pour faire avancer les choses, le Real Madrid pourrait alléger sa masse salariale en se libérant de Gareth Bale, Eden Hazard et... Nacho Fernandez (31 ans). Bon soldat de la Casa Blanca, celui qui fut lancé dans le grand bain par José Mourinho en 2011 a connu un début de saison mitigé et ne serait pas retenu en cas de belle offre extérieure. Selon le Corriere dello Sport, le technicien portugais aimerait le relancer à l’AS Rome, au même titre que Dani Ceballos. Avec deux joueurs en moins, dont un en défense centrale, la voie du Real Madrid semblerait plus libre que jamais pour ferrer Rüdiger.

