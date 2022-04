Real Madrid - Mercato : Ancelotti s'amuse de la possible arrivée de Rüdiger

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En fin de contrat en juin prochain avec Chelsea, Antonio Rüdiger devrait être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le défenseur central allemand aurait trouvé un accord verbal avec le club merengue pour une arrivée libre cet été.

Après la défaite ce mercredi de son équipe sur la pelouse de Manchester City (4-3), en demi-finale aller de la Ligue des Champions, l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, a été interrogé par beIN SPORTS sur la probable arrivée d'Antonio Rüdiger. "Toni qui ? C’est qui ? C'est toujours un joueur de Chelsea, je ne peux rien dire à ce sujet", a-t-il répondu avec amusement.

Carlo Ancelotti: “Toni Rüdiger? Toni who? Who’s this?! [laughs]”. ⚪️ #RealMadrid



“He’s STILL a Chelsea player… I can’t say anything about this”, Carlo added.



The agreement has been reached this week: Rüdiger will join Real Madrid. 🤝



Ancelotti’s face here with @beINSPORTS_EN: pic.twitter.com/hBIN8f10Fg