Real Madrid - Mercato: Ancelotti s'oppose à un départ

Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Après deux prêts consécutifs au Bayern Munich et à la Fiorentina, Alvaro Odriozola (26 ans) réintègre l’effectif du Real Madrid. Acheté pour 30 millions d’euros à la Real Sociedad en 2018, l’international espagnol n’a jamais su se faire une place à la Casa Blanca. Pour autant, Carlo Ancelotti souhaite le conserver selon le média espagnol AS.

Le Real a renforcé sa défense avec l’arrivée d’Antonio Rüdiger mais sur les postes de latéraux, Mendy et Carvajal étaient les seuls spécialistes du poste. Au niveau des doublures, les seules possibilités allaient vers des centraux qui peuvent dépanner sur le couloir (Alaba, Nacho, éventuellement Mlitao à droite) ou de faire reculer Lucas Vazquez. Nul doute qu’à très haut niveau, le pari s’annoncerait risqué.

Le coach italien comptera ainsi sur un latéral de plus pour sécuriser la rotation. Odriozola est sous contrat jusu’en 2024 avec le Real Madrid où il espère enfin s’imposer. Reste à voir si il est capable de prendre la place de Carvajal (30 ans) à moyen terme.

Alvaro Odriozola revient de son deuxième prêt consécutif et ne bougera pas du Real. Carlo Ancelotti veut conserver le joueur au Real Madrid selon le journal AS. Le joueur ne s'est jamais imposé à Madrid mais il est le seul latéral de métier derrière Mendy et Carvajal.