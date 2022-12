Real Madrid - Mercato : après 2010 et 2014, Pérez est invité à recruter la révélation du Mondial

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

En feu depuis le début de la saison avec le PSV Eindhoven (12 buts, 15 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues), Cody Gakpo confirme ses incroyables dispositions au Qatar. En quatre matches avec les Oranje, il a déjà inscrit trois buts. Son nom circule du côté de Manchester United, de Newcastle mais également du FC Barcelone et du Real Madrid, pour janvier ou plus sûrement pour la prochaine intersaison.

Le site Bernabeu Digital invite Florentino Pérez à faire le maximum pour le recruter. Car Gakpo, même s'il préfère jouer à gauche, ferait un ailier droit parfait pour les Merengue au sein d'une attaque de feu avec Vinicius Jr et Karim Benzema. Federico Valverde étant davantage un milieu, Marco Asensio en fin de contrat et Eden Hazard en fin de carrière, une place l'attend du côté du Bernabeu. Seul bémol : historiquement, les révélations du Mondial n'ont pas réussi à Pérez, qui a vu Mezut Özil (2010) et James Rodriguez (2014) échouer dans les grandes largeurs sous le maillot blanc...