Real Madrid - Mercato : après Bellingham et Garcia, la troisième recrue estivale est connue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Alors que le mercato estival ouvrira bientôt ses portes, le Real Madrid aurait déjà bouclé depuis plusieurs semaines les arrivées du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, et du latéral gauche du Rayo Vallecano, Fran Garcia.

Le Real Madrid a trouvé la doublure de Benzema !

Après Jude Bellingham et Fran Garcia, un troisième joueur serait sur le point de signer en faveur de la Casa Blanca. Il s'agirait de l'attaquant de l'Espanyol Barcelone, Joselu. En effet, selon les informations de Relevo, le Real Madrid et l'Espanyol Barcelone auraient trouvés un accord pour le transfert du troisième meilleur buteur de la Liga, qui a déjà évolué chez les Merengue de 2009 à 2012. L'annonce officielle devrait intervenir la semaine prochaine. Au Real Madrid, Joselu viendrait pour combler le départ de Mariano Diaz et suppléer Karim Benzema.

El descenso del Espanyol activa el fichaje de Joselu por el Real Madrid.



📌 Su llegada, muy avanzada.

📌 Será el sustituto de Mariano.

🔙 Relevo adelantó la operación hace 10 días.



✍ @Santos_Relevo https://t.co/tNofZLEkkN — Relevo (@relevo) May 29, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Tout comme le milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, et le latéral gauche du Rayo Vallecano, Fran Garcia, l'attaquant de l'Espanyol Barcelone, Joselu, devrait rejoindre le Real Madrid cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur