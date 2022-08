Real Madrid - Mercato : après Casemiro, Kroos sur le départ ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Dans quelques mois, le milieu de terrain allemand du Real Madrid, pourra, si bon lui semble, quitter le Real Madrid et tenter l'aventure dans un autre championnat. Ce qui n'empêche pas les premières rumeurs de s'installer et de connaître quelques prétendants.

Ainsi, et selon le site todofichajes, l'Allemand aurait déjà effectué son choix et patienterait une saison de plus avant de filer, comme Casemiro, à Manchester, mais cette fois à City.

Etonnant, tout de même, de prévoir un tel départ alors qu'il reste encore beaucoup, beaucoup de temps. A suivre.