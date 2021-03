Real Madrid - Mercato : après CR7, Zidane et Pérez ont pris une autre décision radicale avec Bale

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

A l'image de ce qu'il est en train de faire avec le Santiago-Bernabeu, le Real Madrid est déterminé à regarder devant lui. Son enceinte subit un lifting qui en fera l'un des stades les plus modernes du monde et Florentino Pérez n'a pas l'intention d'offrir une formation vieillissante aux socios qui prendront place dans la nouvelle arène.

Aussi, le président et l'entraîneur des champions d'Espagne ont-ils déjà pris deux décisions radicales. La première, pas question de privilégier un retour de Cristiano Ronaldo ! L'attaquant veut quitter la Juventus Turin mais les priorités cet été sont Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund). Si elles ne se concrétisent pas, pourquoi pas explorer la piste CR7. Mais pas avant.

La deuxième décision, c'est que Gareth Bale ne remettre pas les pieds à Madrid. L'ailier gallois a pourtant déclaré en conférence de presse qu'il retournerait au Real à la fin de son prêt à Tottenham. Mais Zidane n'en veut pas et Pérez veut se délester de son gros salaire. Le président va donc activer ses réseaux pour lui trouver une place en Chine, au Qatar, aux Etats-Unis ou en Premier League. Mais vu ses faibles performances, son état d'esprit et ses émoluments, la mission s'annonce délicate !

