Real Madrid - Mercato : après Haaland, une autre recrue rêvée s'éloigne

Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

On le sait, le recrutement d'Erling Haaland par le Real Madrid se complique chaque jour un peu plus. Non seulement le géant norvégien veut être l'unique star de son équipe, ce qu'il ne sera pas chez les Merengue puisque Kylian Mbappé va débarquer, mais en outre, l'intérêt de clubs comme Manchester City, Chelsea, le FC Barcelone ou le PSG risque de faire grimper les enchères à un niveau beaucoup trop élevé. Exit, donc, la piste Haaland.

Mais exit également la piste Mohamed Salah ! Vieux rêve de Florentino Pérez, l'Egyptien a fait une confidence sur son avenir à l'occasion d'une interview accordée à Sky Sports : « Si vous me demandez, j'aimerais rester jusqu'au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet - ce n'est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi. Pour l'instant, je ne me vois pas jouer un jour contre Liverpool. Cela me rendrait triste. C'est difficile, je ne veux pas en parler, mais cela me rendrait vraiment triste ». Les Reds négocient une prolongation jusqu'en 2025 avec l'attaquant de 29 ans.

Mohamed Salah has same level of professionalism as Cristiano Ronaldo, says Jurgen Klopp https://t.co/eau9uEu9ef pic.twitter.com/RbDLWyH1xt — SPORTS CIRCUS INT. (@SPORTSCIRCUSINT) October 23, 2021