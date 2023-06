Real Madrid - Mercato : après Kane, Pérez lâche du lest pour ce crack en attaque

Le poste de buteur titulaire comme celui de remplaçant est concurrentiel. Rodrigo ou Joselu pour être sur banc, Kane ou Martinez pour figurer sur le terrain. Mais un nouveau nom vient se mêler à la course pour être titulaire à Bernabéu. Ce troisième attaquant est d’un tout autre profil que les précédents.

Pas un vrai buteur, ni totalement un meneur de jeu, ni un vrai ailier, Kai Havertz est un joueur polyvalent capable de jouer sur chaque poste offensif, avec plus ou moins de réussite. Peu en réussite dans une équipe de Chelsea en grande difficulté cette saison, l’allemand comptabilise tout de même neuf buts et une passe décisive. Son profil est complètement atypique, Havertz regroupe un peu de qualité de chacun poste offensif. Cependant, le Real ne compte pas dépenser les 60 millions demandés par les blues. Chelsea ne lâchera pas son joueur à n’importe quel prix.

Real Madrid are not intentioned to pay €60m plus add-ons for Kai Havertz. He’s appreciated by board and Carlo Ancelotti but no plan to spend that amount of money. ⚪️🇩🇪 #transfers



Havertz situation will be discussed in the next days, Chelsea expect more clubs to approach them. pic.twitter.com/EWORqApsL4