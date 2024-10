Après le 0-4 face au FC Barcelone hier, Florentino Pérez serait descendu dans les vestiaires pour sermonner ses joueurs et son staff technique. Le président du Real Madrid n'est pas du genre à pousser une gueulante mais tout le monde le prend au sérieux quand il réclame du changement. Ce qu'il a fait. Mais selon Sport, il serait lui-même en train de travailler à un changement pour la fin de la saison et celui-ci concerne le poste d'entraîneur.

Xabi Alonso, favori de Florentino Pérez

Le quotidien sportif croit savoir que Pérez est déçu par la façon dont Carlo Ancelotti gère son équipe et notamment l'intégration de Kylian Mbappé. Il pensait que le maître tacticien italien saurait trouver facilement une place au Français dans son collectif. Mais c'est loin d'être le cas. Pérez estime qu'il faut changer quelque chose et il a pris bonne note que Xabi Alonso souhaite quitter le Bayer Leverkusen en fin de saison. Le dirigeant apprécie son ancien milieu et son remarquable travail en Allemagne. Selon Sport, un accord entre les deux pourrait être noué d'ici janvier.

