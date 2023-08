Real Madrid – Mercato : Arda Güler consolé par un cadre d'Ancelotti

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jude Bellingham et Joselu ont réussi leurs débuts avec le Real Madrid en marquant chacun un but jeudi en amical contre Manchester United (2-0), mais l'autre recrue madrilène, Arda Güler, n'a pas joué, touché à la jambe droite. Le Turc de 18 ans devrait être éloigné des terrains entre 3 et 5 mois, lui qui a épaté depuis son arrivée en Espagne, à l'entraînement. Son talent saute aux yeux et ses coéquipiers sont sous le charme. C'est notamment le cas de Toni Kroos, qui s'est confié sur Güler dans le podcast Einfach mal luppen, traduit par Foot Mercato.

Kroos : « Il a un grand talent »

«Il faut dire qu’il a un grand talent pour son âge. Il a un pied gauche très, très fin. Il a un super coup du pied gauche, il est très bon techniquement, surtout dans les petits espaces. Je pense que c’est une recrue assez bonne et intelligente, surtout pour l’avenir. Par contre, il faut être un peu prudent avec tant d’attentes. Elles existaient aussi avec des joueurs qui, après coup, ne les respectaient pas. Surtout dans ce club, il y a d’autres problèmes qui déterminent si quelqu’un réussit ou non. Il ne s’agit pas seulement d’avoir du talent, de la technique ou du tir. C’est un de ces talents qui demande : 'Comment fais-tu ça ?' Il veut des indices et des conseils, il y a beaucoup de joueurs de 18 ans qui pensent qu’ils sont déjà très bons et qui n’ont pas du tout besoin de conseils. Mais il a cette mentalité d’apprendre».

Podcast Men's Up Life