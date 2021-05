Real Madrid – Mercato : avant Chelsea, un vrai miracle se dessine pour Zidane à Londres !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Un triplé contre Sheffield United et ce week-end et l'avenir de Gareth Bale à Tottenham pourrait bien basculer. C'est en tout cas ce qu'annonce ce lundi le Daily Mail, et ce pour le plus grand bonheur du Real Madrid et de Zinédine Zidane.

Bale parti pour rester à Tottenham ?

Selon le média britannique, Daniel Levy, le président de Tottenham souhaiterait à présent conserver Bale la saison prochaine. Ce qui n'était pas du tout la tendance, surtout avec José Mourinho. Avec un salaire de 30 M€ bruts annuels, le Real Madrid serait prêt à accepter de laisser le Gallois aux Spurs, trop contents de se délester d'un salaire encombrant.