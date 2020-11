Real Madrid - Mercato : avant Mbappé, Pérez va régler un dossier essentiel pour Zidane

C'est assez rare pour être souligné et entendu : après la victoire sur l'Inter Milan (3-2) en Champions League il y a deux mardis, Zinédine Zidane a dit tout le bien qu'il pensait de son capitaine, Sergio Ramos, auteur de son 100e but avec les Merengue à cette occasion. L'entraîneur du Real Madrid a même déclaré qu'il voulait le voir prolonger, lui qui sera en fin de contrat en juin.

Bonne nouvelle : un rendez-vous est prévu entre Florentino Pérez et Sergio Ramos lundi. La mauvaise : le président du Real Madrid a une marge de manœuvre très limitée. Et pas une farouche envie de conserver coûte que coûte le défenseur andalou de 34 ans. Selon plusieurs médias espagnols, dont Marca, il va lui offrir un contrat pluri-annuels (2 ou 3 ans) mais avec un salaire inchangé.

Si jamais Sergio Ramos n'est pas content, Pérez a déjà tout prévu. Il a coché le nom de deux remplaçants potentiels, Eric Garcia (19 ans, Manchester City) et Pau Torres (23 ans, Villarreal). Deux Espagnols déjà internationaux et qui coûteraient aux alentours de 50 M€. Dans le cas de Garcia, il s'agit aussi d'une piste du FC Barcelone. Le recruter constituerait un mauvais coup joué à l'ennemi catalan, ce qui est toujours bon à prendre. Bref, Florentino Pérez abordera le rendez-vous de lundi avec toutes les cartes en main !

