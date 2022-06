Real Madrid - Mercato : Bale dément une rumeur et oublie définitivement Madrid

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

C'est le troisième club de Madrid. Le moins connu, bien entendu. En banlieue, et sportivement éloigné, du moins en termes de palmarès, du Real et de l'Atletico. C'est donc bien à Getafe qu'une certaine rumeur envoyait Gareth Bale depuis quelques jours. Sans que l'intéressé prenne le plaisir de commenter.

Ce qu'il fait en conférence de presse, avant le match opposant le pays de Galles à La Belgique. Et de toute évidence, Getafe n'embauchera pas le buteur gallois. "Je veux juste jouer avant la Coupe du monde et être le plus en forme possible. J'espère pouvoir profiter de mes vacances et décider ensuite où je veux aller et ce que je veux faire pour essayer de jouer le maximum de matches et être le plus en forme possible pour la Coupe du monde. Si je suis sur le point de prendre une décision ? Non, mais je n'irai pas à Getafe, ça c'est sûr !"

Pour résumer L'attaquant du pays de Galles, et du Real Madrid encore pour quelques jours, Gareth Bale, a profité d'une conférence de presse pour évoquer son avenir. Du moins une certaine rumeur, en Espagne, qui l'envoyait dans un club de la banlieue de Madrid.

Benjamin Danet

Rédacteur