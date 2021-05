Real Madrid - Mercato : Bale met la pression à Zidane et Pérez

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Gareth Bale et son agent, Jonathan Barnett, prennent un malin plaisir à jouer avec les nerfs des décideurs du Real Madrid. Il y a quelques semaines, l'ailier a fait savoir qu'il comptait bien revenir en Espagne cet été à l'issue de son prêt à Tottenham. Une perspective qui n'enchante ni Florentino Pérez, ni Zinédine Zidane, le premier ayant besoin de sa vente pour financer le recrutement de Kylian Mbappé, le second ne le supportant plus.

"Un futur au Real ? J'en doute fort…"

Mais voilà que ce mardi, Barnett déclare au quotidien anglais The Evening Standard que son client veut finalement rester chez les Spurs et menace presque de faire la grève du zèle s'il est contraint de porter à nouveau le maillot des Merengue ! "C'est une discussion à trois parties : nous, le Real Madrid et Tottenham. Nous avons notre propre opinion et nous la ferons connaître. Y a-t-il un futur pour Bale au Real ? J'en doute fort… Mais s'ils veulent l'avoir sur le banc, c'est très bien !"

Au vu de cette conclusion, on peut imaginer que la volonté du Gallois est donc de rester au Real Madrid. Sa position concernant les Spurs a peut-être évolué depuis que José Mourinho a été licencié. Quoi qu'il en soit, ça fait bien les affaires de Florentino Pérez et Zinédine Zidane, qui verront le talentueux gaucher mettre à l'épreuve les Spurs avec le fameux créneau "Golf, Wales, club, in that order"…