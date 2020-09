Real Madrid - Mercato : Bale pourrit la vie de Pérez… et Mbappé !

Actuellement avec la sélection galloise, Gareth Bale a accordé une interview à Sky Sports dans laquelle il a pointé du doigt le Real Madrid. « J’ai essayé de quitter le club l’an dernier (pour la Chine), mais ils ont tout bloqué au dernier moment. C’était un projet qui me motivait mais qui ne s’est pas concrétisé. Il y a eu d’autres occasions où nous avons essayé de partir, mais le club ne l’a pas autorisé. Tout est entre les mains du club. Ils rendent tout très compliqué, honnêtement. »

Seulement, du côté de la direction merengue, on assure au contraire vouloir se séparer du gauche depuis au moins deux ans. Et ne rien faire pour le retenir, à condition de s'y retrouver au niveau de l'indemnité de transfert. Seulement, entre les propositions peu nombreuses et la volonté de Gareth Bale de n'accepter que des challenges qui le motivent, pour le moment, il ne se passe rien. Et cela pourrait avoir de grosses répercussions sur les futurs mercatos du Real !

Pérez veut frapper fort à l'été 2021 mais…

Car l'idée pour Florentino Pérez et les dirigeants est de tout faire cet été et durant les mois à venir pour que les effets de la crise sanitaire soient digérés à l'intersaison 2021. Et frapper très fort à ce moment-là, par exemple en recrutant un Kylian Mbappé qui ne demande que ça. Mais pour cela, il faut vendre afin de résorber le déficit. Et Bale demeure une valeur marchande importante. Seulement, si le Gallois ne bouge pas cet été, alors les Merengue devront certainement reporter leur mercato de folie à l'été 2022. La résolution du cas de l'ex star de Tottenham devient par conséquent une priorité !