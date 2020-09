Real Madrid - Mercato : Bale prend son temps avec Tottenham, ça coûte une fortune aux Merengue

Ce soir, le journaliste de Sky Sport Kaveh Solhekol a fait le point sur le dossier Gareth Bale : "Bale est en train d'attendre à Madrid le feu vert pour s'envoler pour Londres dans son jet privé afin de signer avec les Spurs. Il a envie de revenir à la maison, chez les Spurs. Les avocats sont en train de dessiner les contours des contrats. Les avancées sont lentes mais toutes les parties sont confiantes sur le fait que le deal se fera. Cela prendra un bon mois à Bale pour être complètement en forme et de retour à son meilleur niveau".

Le souci, c'est que pendant ce temps-là, le Real Madrid perd chaque jour une petite fortune. Marca a fait les comptes : le champion d'Espagne doit verser 46.500€ par jour à son attaquant gallois, sur lequel Zinédine Zidane ne compte plus du tout ! Quarante-six mille cinq cents euros pour aller jouer au golf, pour partir dès la 27e minute d'un match amical de ses coéquipiers…

Malgré tout, le Real Madrid pourrait s'en tirer à bon compte avec ce qui s'avère être un flop monumental. En effet, les premiers échos faisaient état d'un simple prêt de Gareth Bale à Tottenham, avec partage du salaire entre les deux clubs. Mais finalement, les Spurs devraient verser une indemnité de 30 M€ pour récupérer leur ancien joueur. C'est mieux que rien et ça ferait oublier à Florentino Pérez qu'il a misé une centaine de millions sur Gareth Bale en 2013. Il lui prédisait alors un avenir de Ballon d'Or…

