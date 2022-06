Real Madrid - Mercato : Gareth Bale rit au nez de Getafe

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du match de Ligue des nations entre le Pays de Galles et la Belgique, Gareth Bale, libre de s'engager là où il le souhaite depuis son départ du Real Madrid, a démenti en ricanant la rumeur l'envoyant à Getafe.

"Je n'irai pas à Getafe, ça c'est sûr !"

"Je veux arriver au Mondial dans la meilleure forme possible, comme tous les joueurs. J’espère profiter de mes vacances et choisir mon prochain club afin de pouvoir être aussi bien que possible physiquement en vue de la Coupe du Monde. Pas de décision imminente, mais je n’irai pas à Getafe, ça c’est sûr (rires) !", a affirmé l'ailier droit gallois.

Fabien Chorlet

Rédacteur