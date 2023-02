Real Madrid - Mercato : Bellingham a déjà donné sa réponse au PSG !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Priorité absolue du Real Madrid pour l'été prochain, les Merengues seraient de plus en plus pessimistes dans le dossier du milieu de terrain du BVB, Jude Bellingham. La puissance des cadors anglais complique la tâche des dirigeants madrilènes qui rêvent de signer l’international anglais qui est plein de promesses pour l’avenir. Cependant, une bonne nouvelle vient de tomber pour le Real Madrid.

Jude Bellingham, en contrat avec le BVB jusqu’en juin 2025, aurait refusé les propositions de deux cadors européens. Selon les informations de Patrick Berger, journaliste pour Sport1 et spécialiste de Dortmund, le jeune talent des Three Lions aurait refusé les offres du PSG et de Chelsea. Deux clubs importants de moins pour le Real Madrid dans la course au mercato estivale pour Jude Bellingham.