Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Auteur d'une nouvelle grosse performance avec l'Angleterre contre l'Iran (6-2), Jude Bellingham ne cesse d'impressionner. Et il n'a que 19 ans. Le milieu de terrain, qui connaît sa troisième saison au Borussia Dortmund, est devenu le joueur le plus prometteur à son poste et la priorité absolue du Real Madrid pour l'été prochain. Seulement, un ami proche, qui est également une cible des Merengue, pourrait l'inciter à rejoindre la Premier League.

Cet ami, c'est Erling Haaland. Le Norvégien a joué avec Bellingham pendant deux ans à Dortmund et ils sont restés très proches malgré l'éloignement. Selon Sport, l'attaquant ferait le forcing pour inciter l'Anglais à le rejoindre à Manchester City. Surtout que Pep Guardiola est fan du joueur et serait prêt à mettre beaucoup d'argent pour le recruter. Une grosse bataille s'annonce donc entre les champions d'Europe et les Citizens cet été pour s'attacher les services du phénomène.