Real Madrid - Mercato : Benzema a déjà freiné l'arrivée de Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Rien ne dit qu'un jour Robert Lewandowski, actuel attaquant du Bayern Munich, ne portera pas le maillot du Real Madrid. Le canonnier de service, qui a déjà tant prouvé au niveau international, serait logiquement disposé à rejoindre l'un des plus grands clubs au monde. Et rien ne dit, non plus, que la rumeur de sa venue en Espagne ne reviendra pas agiter le prochain mercato d'été.

En attendant, c'est l'ancien agent du joueur, un certain Cezary Kucharski, qui a révélé une information croustillante au sujet de ce qu'il s'est passé il y a quelques années. En effet, et selon lui, le buteur polonais aurait dû rejoindre le club merengue, en 2014. C'était même son rêve. Problème, et il était de taille, on ne lui assurait qu'une place de...remplaçant de Karim Benzema.

Au vu des statistiques du Français, et de la carrière ahurissante qu'il mène à Madrid, ça peut se comprendre.

Cezary Kucharski (ancien agent de Lewandowski) : "Le rêve de Lewandoswki était de signer au Real Madrid (en 2014), mais on lui a proposé d’être le remplaçant de Benzema." @carrusel — Les Merengues (@Les_Merengues) December 2, 2021