Real Madrid - Mercato : Benzema a gagné sa prolongation grâce à un coup d’éclat

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Le sacre du FC Barcelone hier soir en Arabie saoudite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid fera date (3-1). Et pour cause, il s’agit du premier titre glané par Xavi sur le banc blaugrana.

« On fait trop d’erreurs et de cadeaux en ce moment, a déploré Carlo Ancelotti en conférence de presse d’après-match. C’est un coup dur. On traverse un moment difficile. » Karim Benzema a réussi à réduire l’écart (90e+3) pour inscrire son 400e but en club (66 pour Lyon, 334 avec le Real).

Ce petit coup d’éclat lui aurait permis de gagner sa prolongation. Selon Foot Mercato, l’ancien international tricolore de 35 ans va prolonger son bail d’une saison au Real Madrid, soit jusqu’au 30 juin 2024. « Tout est déjà bouclé entre les différentes parties et l’officialisation de la nouvelle devrait arriver très rapidement », affirme FM.