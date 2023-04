Real Madrid - Mercato : Benzema a refusé un pont d’or, signature dans les prochains jours ?

Cristiano Ronaldo (38 ans) sera-t-il la seule grosse star du football à évoluer en Arabie saoudite la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr tant le club du Golfe semble bien décidé à convaincre quelques cracks en fin de carrière de signer au pays.

Si Lionel Messi est visé, Marca et Ekrem Konur nous apprennent qu’Al Hilal a récemment tout tenté pour détourner Karim Benzema d’une prolongation au Real Madrid. Un pont d’or lui aurait été proposé, avec une possibilité de lancer son académie de football en Arabie saoudite, mais le joueur de 35 ans n’imagine pas quitter l’Europe dans l’immédiat.

Auteur de 25 buts en 32 matchs disputés depuis le début de la saison, Benzema devrait d’ailleurs prolonger d’une saison au Real Madrid, en vertu d’une clause « spécial Ballon d’or incluse dans son contrat. Une « option » pas encore été activée pour Benzema, mais ce ne serait plus qu’une question de jours.

