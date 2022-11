Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Karim Benzema (34 ans) est rentré à Madrid. À peine son forfait en Coupe du monde entériné hier, l’attaquant de l’équipe de France est rentré à son domicile madrilène et a déjà eu Carlo Ancelotti au téléphone. Selon As, l’entraîneur du Real lui a demandé de se reposer !

Cette décision forte a été validée en haut lieu par Florentino Pérez, qui veut pouvoir compter sur un Benzema à 100% pour le reste de la saison. Au sujet de son avenir, les dirigeants du Real Madrid accordent une confiance totale à l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais.

Selon Marca, la question de sa prolongation n’est pas du tout impactée par ses pépins physiques et sera étudiée en temps et en heure. Aucun doute sur ce point. Comme déjà expliqué ce matin, la Casa Blanca ne tentera pas non plus de trouver un remplaçant à Benzema au mercato hivernal.