Real Madrid - Mercato : Benzema en dit beaucoup plus sur son départ en Arabie saoudite

Le discours est clair, le choix assumé. Karim Benzema, dans une vidéo publiée ce jeudi sur les réseaux sociaux d'Al-Ittihad,est donc revenu sur les raisons de son choix. L'attaquant français, qui a quitté le Real Madrid en pleine gloire, détaille ce qui l'a poussé à rejoindre le championnat saoudien. En français dans le texte. Propos retranscrits par RMC.

"Je suis content de rejoindre un club mythique. Ça va être un nouveau challenge, une nouvelle vie, j’ai hâte de commencer à m’entraîner. C’est un top club en Arabie saoudite, avec beaucoup de passion de la part des fans et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie saoudite ? Je suis musulman, c’est un pays musulman et j’ai envie de vivre là-bas. Il y a Cristiano Ronaldo, un ami, c’est bien de le retrouver et ça montre aussi que l’Arabie saoudite commence à monter de plus en plus au niveau mondial. C’est ce qui est important", poursuit le Français.

"C’est important d’être dans un pays musulman où je sens déjà que les gens m’aiment, ça va me permettre d’avoir une nouvelle vie. J’ai envie de parler couramment la langue arabe, pour moi c’est important. Il y a plein d’autres choses. J’ai la chance d’être en Arabie saoudite, la Mecque est proche, je suis croyant donc c’est important pour moi. Je suis à ma place, c’est là où je vais me sentir le mieux. Quand j’ai discuté avec ma famille, ils étaient tous très contents. Je sais que notre place est en Arabie saoudite."