Real Madrid - Mercato : Benzema envoie Haaland à Manchester City !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Erling Haaland va annoncer son futur club dans les prochaines semaines. Courtisé par de nombreux grands clubs européens, le buteur norvégien à l’embarras du choix concernant son futur. Très proche du Real Madrid mais également de Manchester City, le joueur de Dortmund pourrait rejoindre l’Angleterre grâce à Karim Benzema.

Selon le journaliste Guillem Balagué, Erling Haaland aurait donné son feu vert à Manchester City à cause de Karim Benzema. Le norvégien voit son futur au Real Madrid compliqué car le buteur français est extrêmement décisif cette saison. Couplé à cela, une possible arrivée de Kylian Mbappé rend la tâche encore plus compliquée aux yeux du joueur de Dortmund.

On Haaland



City sources suggest it is not all done, but…



Personal terms have been agreed for a while with City and others, he knows what everyone offers



Something has happened in recent days. It could be ‘Benzema’ and his amazing form which has made him think twice about RM pic.twitter.com/V9CsJloxJk