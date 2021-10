Real Madrid - Mercato : Benzema laisse un ultime espoir à l'OL

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

AS publie ce samedi un long entretien de Karim Benzema. Dans lequel l'attaquant français de 33 ans explique les secrets de sa longévité mais également le fait qu'il ne s'est pas fixé de date pour raccrocher les crampons. Une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas, qui rêvent de voir le natif de Bron boucler la boucle dans son club formateur.

« Je travaille dur à l'entraînement, mais je travaille aussi dur à la maison. Je me prépare chaque semaine du mieux que je peux, avec des efforts et de l'intensité, en pensant à être prêt pour les matches du week-end et ceux de la Ligue des champions. Ce qu'on dit sur le fait de jouer comme on s'entraîne est absolument vrai. J'y vais petit à petit concernant mon avenir. Comme chaque année, je pense à la retraite. Je ne peux pas donner d'âge, mais ce que j'essaie de faire, c'est de faire quelque chose de plus chaque année, de m'améliorer au fil des saisons. »

Benzema still dreaming of Balon d’Or Madrid (AFP) – Real Madrid’s on-form striker Karim Benzema has been dreaming of winning the Ballon d’Or since he was a little boy, he told Spanish daily AS in an interview published on Saturday. Benzema was selected o… https://t.co/eejrbfOKHO