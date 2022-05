Real Madrid - Mercato : Benzema referme définitivement le chapitre Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Au lendemain de son triomphe en Champions League, Karim Benzema est apparu apaisé ce matin au micro de Téléfoot. Ce qui explique sans doute qu'avant de retrouver Kylian Mbappé en équipe de France, il a tenu à atténuer toute tension avec son partenaire. Car après que celui-ci a fait savoir qu'il allait prolonger au PSG, le Lyonnais avait publié une photo laissant à penser qu'il se sentait trahi. Il jure aujourd'hui que ce n'était pas le cas...

« J’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid, ensemble. Il a choisi le PSG, il faut respecter. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui. C’est son choix à lui, c'est un joueur du PSG donc on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection. Chacun fait ses choix. Après, le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Je ne suis pas déçu, je suis content et j'espère qu'il fera de bonnes choses. On est de bons potes, ça n’aura pas de conséquences sur notre relation. »

Benzema revient encore sur le feuilleton Mbappé https://t.co/G4cpPREG4L — Foot Mercato (@footmercato) May 29, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur