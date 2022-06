Real Madrid - Mercato : bientôt la fin du feuilleton Gareth Bale ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

A 32 ans, en fin de contrat au Real Madrid, Gareth Bale s'est longuement interrogé sur la suite à donner à sa carrière. Pas passionné par son métier, le gaucher a laissé sa sélection décider. Si elle se qualifiait pour le Mondial au Qatar en fin d'année, il se retrouvait un club pour 2022-23. Sinon, il raccrochait ses crampons et se consacrait à sa véritable passion, le golf. Passés par les barrages, les Dragons joueront leur première Coupe du monde depuis 1958 et donc Bale jouera encore au moins une saison.

Mais où ? Il a été question d'un rebond à Getafe, en banlieue de Madrid, mais le Gallois a lui-même repoussé cette hypothèse. Selon le média Wales Online, il a été aperçu ce mercredi au centre d'entraînement de Cardiff City. Il aurait rencontré le manager des Bluebirds, Steve Morison, pour évoquer une arrivée. Cardiff a terminé 18e sur 24 de Deuxième division anglaise la saison passée. Pas la destination idéale, donc, pour espérer arriver au sommet de sa forme en novembre...

Gareth Bale visited Cardiff City's training base and spoke to their manager about a move today, according to Wales Online 👀 pic.twitter.com/xlroG5WGco