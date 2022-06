Real Madrid - Mercato : Bordeaux va gratter un chèque rondelet grâce au transfert de Tchouaméni !

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Dans les prochains jours, Le Real Madrid devrait officiellement annoncer l'arrivée du milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni. Le club espagnol et l'AS Monaco se sont mis d'accord pour un transfert de 80 millions d’euros, plus 20 millions de bonus éventuels. Ce transfert, va réjouir les dirigeants des Girondins de Bordeaux et leur rapporter un joli chèque.

En effet, lors du transfert de Tchouaméni à l’AS Monaco, en 2020, les dirigeants bordelais ont inclus une plus-value à la revente à la hauteur de 10%. Les Girondins, qui avaient vendu le milieu français à Monaco pour 20 millions d'euros, vont donc toucher 10% de 60 millions, soit six millions d'euros dans les caisses des Girondins. Cette somme pourrait augmenter si des bonus sont versés par le Real Madrid dans le futur.

🔵⚪ #Girondins vont bien toucher 10% sur la plus-value du transfert de Tchouaméni au Real. Soit 6M d'euros.

👉 Cette somme pourrait monter à 8M si activation des bonus

👉 Elle sera englobée dans la dette dc pas utilisable pour passer la DNCG@RMCsport — Nicolas Paolorsi (@NicolasPaolorsi) June 8, 2022

Pour résumer Alors qu’Aurélien Tchouaméni va signer au Real Madrid, les Girondins de Bordeaux vont encaisser un petit chèque sur ce transfert. Grâce à une clause de plus-value sur la revente, Bordeaux va toucher six millions d'euros sur ce transfert.

