Real Madrid Mercato : c'est brûlant pour Mbappé, de nouveaux chiffres de son contrat ont fuité !

Sauf incroyable coup de théâtre, Kylian Mbappé devrait poursuivre sa carrière au Real Madrid à partir de la saison prochaine. Le futur ex-Parisien n'aurait jamais été aussi proche d'un accord final avec le club merengue. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi Fabrizio Romano.

Mbappé, 70 M€ de revenu annuel au Real Madrid ?

D'après les informations du journaliste italien, le deal de Kylian Mbappé au Real Madrid serait dans les dernières étapes finales. Il ne manquerait plus que les derniers petits détails. De son côté, Sports Zone croit savoir que le salaire fixe serait encore en discussions mais que la prime à la signature, qui serait finalement d'un montant de 150 millions d'euros, serait actée. Enfin, les pensionnaires de Santiago-Bernabéu sembleraient prêts à céder plus de 70% des droits d’images du capitaine des Bleus, qui devrait toucher environ un revenu total de 70 millions d'euros par an à la Casa Blanca.

