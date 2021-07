Real Madrid – Mercato : c'est fait pour Varane à MU, les dessous de son arrivée et son salaire dévoilés !

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Varane du Real Madrid à Manchester United, c'est fait ! Les spécialistes italiens du Mercato s'accordent tous pour dire qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le Real va empocher entre 45 et 50 M€ selon Nicolo Schira. Gialuca Di Marzio, lui, annonce un transfert de 50 M€, plus des bonus. Et selon lui, Varane passera la visite médicale à Manchester dès mercredi. Schira annonce quant à lui une signature jusqu'en juin 2026, et un salaire de 12 M€ annuel.