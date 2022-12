Real Madrid - Mercato : c'est la guerre avec un géant anglais pour Bellingham et Fernandez

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Jude Bellingham a confirmé hier, lors de l'exceptionnel quart de finale de Coupe du monde entre la France et l'Angleterre (2-1), qu'il avait tout d'un grand. Et encore, le milieu de terrain de 19 ans a été moins dominant qu'à l'accoutumée. Dès le coup de sifflet final synonyme d'élimination pour les Three Lions, le site Bernabeu Digital s'est fendu d'un article pour réclamer son arrivée à Florentino Pérez. Car avec lui et Aurélien Tchouaméni, auteur de l'ouverture du score pour les Bleus, le milieu madrilène serait paré pour la décennie à venir.

Seulement, la concurrence est rude pour Bellingham avec Liverpool et Manchester City. Les Reds auraient même un léger avantage. Raison pour laquelle le Real continue de suivre une autre révélation du Mondial, l'Argentin Enzo Fernandez, qui fait des merveilles depuis son arrivée au Benfica cet été. L'ancien de River serait estimé à 80 M€ par le club portugais. Seulement, le média lusitanien Record assure que... Liverpool est également sur les rangs pour le recruter ! Le LFC voudrait aussi le recruter au cas où il échouerait dans le dossier Bellingham. Les deux finalistes de la dernière Champions League, adversaires en 8es de finale, n'ont donc pas fini de croiser le fer, même sur le marché des transferts !