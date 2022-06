Real Madrid - Mercato : c'est officiel pour Tchouaméni !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

C'était déjà une certitude depuis plusieurs jours, c'est officiel depuis quelques minutes et un communiqué du Real Madrid : Aurélien Tchouaméni quitte l'AS Monaco moyennant une indemnité d'une centaine de millions d'euros (chiffre pas confirmé par les deux clubs) et s'engage pour les six prochaines saisons avec les champions d'Europe.

Le milieu de terrain sera présenté à la presse mardi prochain, soit au lendemain du match de l'équipe de France face à la Croatie à Saint-Denis. Après quoi, le joueur de 22 ans bénéficiera de vacances bien méritées avant d'entamer la préparation dans le plus grand club du monde.

Pour résumer Le Real Madrid vient d'annoncer via un communiqué qu'Aurélien Tchouaméni avait signé un contrat pour les six prochaines saisons. Le milieu de terrain français, qui jouait à l'AS Monaco, sera officiellement présenté mardi prochain.

Raphaël Nouet

Rédacteur