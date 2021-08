Real Madrid - Mercato : ça se confirme pour Martin Odegaard !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Martin Odegaard bientôt Gunner ! Selon les informations du spécialiste du Mercato Frabrizio Romano, Martin Odegaard devrait s’engager en faveur d’Arsenal contre un chèque de 40 millions d’euros.

C’était la priorité d’Arteta durant ce mercato. Martin Odegaard, milieu offensif va faire son retour dans le nord de Londres après son prêt réussi chez les Gunners la saison passée. Il devrait s’engager pour les 5 prochaines années. De quoi renflouer les caisses du Real après la vente de Raphaël Varane la semaine dernière.

Martin Ødegaard to Arsenal, here we go and deal confirmed! Permanent move - bit less than €40m to Real Madrid. Personal terms already agreed on five years contract. 🇳🇴 #AFC



Edu and Arteta wanted Ødegaard as only priority since June, strategy was correct… and now, done deal. pic.twitter.com/2LCaiEiKD0