Real Madrid Mercato : ça sent bon pour Alphonso Davies !

Ce vendredi soir, le journaliste de Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg fait une grande annonce sur Alphonso Davies. Une réunion aurait eu lieu cette semaine entre le représentant du latéral gauche canadien, Nick Huoseh, et le le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund. La conclusion de celle-ci aurait été qu'un départ du joueur en fin de saison était inéluctable. Le champion d'Allemagne voulait le prolonger au-delà de 2025 mais Davies a d'autres intentions.

Selon Plettenberg, le Real Madrid serait en pole position sur ce dossier et serait prêt à payer jusqu'à 50 M€. Selon Transfermarkt, Davies en vaut 20 de plus. Les négociations s'annoncent donc longues entre le Bayern et les dirigeants espagnols. A moins d'une surenchère du PSG, qui est également très intéressé, Alphonso Davies devrait retrouver David Alaba dans la capitale espagnole la saison prochaine.

⚪️🆕⚪️ News #Davies: There has been a meeting in Munich in recent days between Christoph Freund and Davies‘ agent Nick Huoseh. The focus was mainly on Davies' future, which is more open than ever!



⚠️Personal terms between @realmadrid and Davies are not an issue. Real, willing… pic.twitter.com/Ub98bvjaIG